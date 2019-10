Ronaldo schummelt Juve dreist an Tabellenspitze

Cristiano Ronaldo ermogelt sich einen Elfmeter in der Nachspielzeit, der Juventus zum Sieg verhilft. Italien schimpft über Schiedsrichter und Videobeweis.

Mit seinem fünften Saisontor schoss Cristiano Ronaldo die Alte Dame am Mittwochabend zum Heimsieg über CFC Genua. Was sich nach einem Spiel wie jedes andere anhört, erregt in Italien die Gemüter. Der 2:1-Sieg des Titelverteidigers gegen den Außenseiter war nämlich alles andere als eine klare Sache, Ronaldos Siegestor alles andere als Lupenrein.Die Entscheidung fiel erst in Minute 96. Ronaldo schoss sein zweites Elfertor der Saison. Den Pfiff davor hätte es aber nie geben dürfen. Der Portugiese war im Strafraum geradezu peinlich ohne Berührung des Gegners abgehoben.Schon die Entscheidung von Schiedsrichter Antonio Giua sorgte für Ärger. Die Schwalbe war klar mit freiem Auge zu erkennen. Noch schlimmer: In Italien gibt es den Videobeweis. Trotz Zugriffs auf Wiederholungen und verschiedene Kamerawinkel erkannte das Schiriteam aber nicht, was für alle anderen Zuseher sonnenklar war.So trat der Superstar an, schoss den Strafstoß dann gewohnt souverän. Goalie Andrei Radu war im richtigen Eck, konnte den scharfen Schuss aber nicht mehr parieren.Juve führt nach zehn Runden die Serie A einen Punkt vor Inter Mailand an. Es sollte genau anders herum sein ...