Keks-Sucht bei Juve-Star! "Angst fett zu werden"

Von hundert auf quasi null – so ging es den Fußballern mit Beginn der Corona-Krise. Je länger nicht gespielt wird, umso mehr Sorgen um seine Figur macht sich Juve-Star Aaron Ramsey.

Sportler in aller Welt kämpfen in Zeiten der Coronavirus-Pandemie in den eigenen vier Wänden um ihre Fitness. Ohne ein konsequentes Trainingsprogramm stehen sie dabei auf verlorenen Posten – aber die Gefahr, außer Form zu geraten, lauert überall.Im Fall von Juve-Star Aaron Ramsey lauert sie in der Küche und den Kochkünsten seiner Frau. "Während der Saison habe ich keine Angst fett zu werden, jetzt aber schon", gesteht der 29-jährige Mittelfeldspieler, der im letzten Sommer ablösefrei von Arsenal nach Turin wechselte. "Meine Frau kocht gut, ich esse gern, das ist also ein Problem."Doch damit ist es nicht getan. "Und dann sind da noch die Kekse!", erklärt der Brite in einer Instagram-Story. "Schaut mal, ich liebe es mir Tee zu machen. Das Problem ist, jedesmal, wenn ich eine Tasse trinke, esse ich Kekse." Die Finger davon lassen, kann er nicht: "Ich kann einfach nicht widerstehen."Vielleicht greift Ramsey jetzt mal zum Handy und klingelt bei seinem Klub-Kollegen Cristiano Ronaldo durch. Der Portugiese schuftet nämlich in auch der Selbstisolation wie besessen an seiner Fitness – und den letzten Keks dürfte er seinem Sixpack nach auch vor Jahren gegessen haben.