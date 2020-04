Juve-Star über Covid-19: "Ich bekam kaum Luft"

Juve-Star Paulo Dybala ist wie seine Juve-Kollegen Blaise Matuidi und Daniele Rugani an Covid-19 erkrankt.

Juve-Angreifer Paulo Dybala ist einer von 16 Fußballern aus Italiens Serie A, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Jetzt erzählt der 26-Jährige, wie sehr auch ihm Covid-19 zusetzte.

Dass Covid-19 selbst für einen Leistungssportler alles anderes als eine Kleinigkeit ist, kann Paulo Dybala, Star-Stürmer von Italiens Rekordmeister Juventus Turin, aus eigener Erfahrung jetzt selbst bestätigen."Ich habe kaum Luft bekommen", erzählt der 26-jährige Argentinier, der vergangene Woche positiv auf das Coronavirus getestet wurde. An Training oder ähnliches war nicht zu denken. "Nach fünf Minuten habe ich mich schwer gefühlt, und meine Muskeln haben geschmerzt. Deshalb musste ich aufhören."Mittlerweile befindet sich Dybala aber wieder auf dem Weg der Besserung. "Nach den starken Symptomen, die ich vor ein paar Tagen hatte, fühle ich mich viel besser", erkläre er bei "JUVENTUS TV". "Heute habe ich keine Symptome. Ich kann mich bewegen und versuche, wieder ein bisschen zu trainieren."Neben Dybala wurden beim norditalienischen Verein von Superstar Cristiano Ronaldo mit Daniele Rugani und Blaise Matuidi noch zwei weitere Profis positiv getestet. Insgesamt erkrankten in der Serie A 16 Profis an Covid-19. Von sehr schweren Symptomen, die eine Aufnahme auf eine Intensivstation mit sich bringen, blieben sie aber allesamt verschont.