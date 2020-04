K-Pop-Star muss sich bei Millionen entschuldigen

Ein Posting machte weltweit Fans panisch, rief die internationale Presse und sogar Behörden auf den Plan. Alles, wegen eines April-Scherzes.

"Mein Posting heute ... es ging sehr weit, ..."

Suche nach Star in Japan begann

K-Pop Star Jaejoong von der Band JYJ wird wohl mit einem der schlechtesten April-Scherze aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Für Millionen Fans, meist im Teenageralter, weltweit brach eine Welt zusammen als er am 1. April verkündete, dass er am Coronavirus erkrankt ist. Die internationale Presse und selbst Behörden befassten sich mit dem Fall.Das Insta-Posting, das alles auslöste, ist inzwischen wieder gelöscht und Kim Jae-joong, wie er mit vollem Namen heißt, muss sich weltweit entschuldigen, wie unter anderem " People " berichtet."Mein Posting heute ... es ging sehr weit, ..." fängt der 34-jährige Südkoreaner an, den Schaden zu begrenzen. Überall auf der Welt sterben Menschen am Virus, die Aktion des rosahaarigen Superstars löste eine Lawine an Reaktionen aus.Erst waren die Fans schockiert, jetzt sind sie entrüstet über den schlechten Geschmack ihres Idols. Lustig fand den Aprilscherz niemand. Kim Jae-joong redete sich raus, er wolle mit der Aktion versuchen, positive Aufmerksamkeit auf die Gefahr von Ansteckung zu lenken.Die Sorge um den Star ging so weit, dass sein Label sogar angab, sie würden versuchen seinen Aufenthaltsort in Japan ausfindig zu machen, um Näheres über seinen Gesundheitszustand zu erfahren. Sogar das Wirtschaftmagazin "Forbes" berichtete.Einen Tag vor dem Post trat der Sänger noch mit der Girlband Nogizaka46 und dem japanischen Star May J. auf. Alle hätten sich der Gefahr einer Ansteckung ausgesetzt. Auch deren Fans waren alarmiert.Schließlich setzte Jaejoong eine lange Erklärung ab. Sein Posting war lang und statt des üblichen hübschen Fotos von ihm, rein schwarz:"Mir ist bewusst, dass das etwas ist, das ich nicht hätte tun sollen. Vorweg will ich wegen meines Social Media Posts ehrlich bei den Leuten entschuldigen die wegen COVID-19 leiden und bei jenen, denen durch mich mehr Arbeit entstanden ist.Schlechtes Urteilsvermögen. Das ist, was das war.Ich wollte eine Botschaft vermitteln, weil ich gehofft habe, dass die Leute dadurch mehr sensibilisiert werden und so das Leid von Leuten, die wegen COVID-19 leiden, minimiert wird.Es ist so furchteinflößend daran zu denken, dass Leute ihre Zeit draußen im Warmen verbringen, jetzt wo der Frühling kommt oder dass Leute in geschlossenen Räumen in Kontakt mit anderen kommen, wenn sie ihre Freizeit nutzen, weil der Semesterstart sich verschiebt. Das könnte einen zweiten Schub und ein Wiederaufflammen von COVID-19-Fällen verursachen.In Medien und im Internet gibt es so viele Aufrufe, dass Leute aufpassen sollen, aber es gibt einige, die einfach nicht zuhören. Ich wollte sie auf die Gefahr in der momentanen Situation aufmerksam machen.Bitte, hört zu. Bitte. Nicht werdet krank."Jaejoongs Vater hatte vor kurzem eine OP wegen Lungenkrebs. Außerdem kenne er persönlich eine Person, die sich mit dem Virus angesteckt hat. Die Krankheit sei nicht etwas, was weit weg passiere und er habe Angst."Mein Posting heute ging sehr weit, aber ich habe gehofft, wenn es viel Aufmerksamkeit erregt, würde vielleicht jemand zuhören. Diese Methode hat viele verletzt und mir viel Kritik eingebracht. Für das Leid, das ich verursacht habe, will ich mich ehrlich entschuldigen bei den Behörden, beim medizinischen Personal, das so hart arbeitet und bei allen, die ihr Leben pausieren, damit das überwunden werden kann."Wie man sich vorstellen kann, kam es trotz seiner Entschuldigung zu einem Shitstorm auf Social Media.