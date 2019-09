Kabinen-Ärger bei PSG wegen Icardi-Frau Wanda

Nach dem 3:0-Erfolg gegen Real in der Champions League schwebt Paris St.-Germain eigentlich auf der Erfolgswelle. Doch im Team gibt es Streitereien. Mittendrin: Neuzugang Mauro Icardi und seine Frau Wanda Nara.

Der argentinische Stürmer, der erst am Deadline Day per Saisonleihe von Inter Mailand geholt wurde, soll in der PSG-Kabine ein absoluter Außenseiter sein, berichtet. Demnach würden vor allem die Argentinier im Team, Angel di Maria und Leandro Paredes, ihren Landsmann meiden.So sollen die Argentinier im Training jeglichen Kontakt mit dem Stürmer-Neuzugang vermeiden. Ähnlich sieht es auch in der Kabine des Scheich-Klubs aus.Dahinter steckt ein Zwist um Icardis Frau und umstrittene Spielerberaterin Wanda Nara. Die war einst mit Maxi Lopez verheiratet. Das Paar bekam drei gemeinsame Kinder. Doch die Ehe ging schließlich in die Brüche, Wanda hatte sich daraufhin Icardi geangelt, einen der besten Freunde ihres Ex-Mannes.Nun hätten sich Di Maria und Paredes klar gegen Icardi positioniert.Genauso wie Stürmer-Superstar Edinson Cavani. Der Uruguayer hat dem Bericht zufolge keine Lust auf Konkurrenzkampf um den Stammplatz im Pariser Angriffszentrum. Gefördert wird die Unruhe noch durch die Tatsache, dass Coach Thomas Tuchel als großer Förderer Icardis gilt.Es wird erwartet, dass der 26-Jährige am Sonntag im Liga-Hit gegen Olympique Lyon in der Startelf steht. Trotz aller Unruhe im Team...