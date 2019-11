Karten fürs Spiel Caps vs. Orli Znojmo zu gewinnen

"Heute.at" verlost 60 x 2 Karten für das Eishockey-Spiel der spusu Vienna Capitals - HC Orli Znojmo in der Erste Bank Arena am 22. November, ab 19:15 Uhr.

spusu Vienna Capitals - HC Orli ZnojmoFreitag, 22. November, ab 19:30 UhrErste Bank Arena, Attemsgasse 1, 1220 WienDie spusu Vienna Capitals sind Österreichs Hauptstadtverein in der Erste Bank Eishockey Liga. Die "Caps", wie sie von ihren Fans genannt werden, wurden im Jahr 2000 gegründet und nahmen zum ersten Mal in der darauffolgenden Saison 2001/2002 an der Erste Bank Eishockey Liga teil. Drei Jahre später, in der Saison 2004/2005, jubelten die spusu Vienna Capitals über den ersten Meistertitel in der Klubgeschichte.Mit exakt 299 Kindern und Jugendlichen (Stand Sommer 2018) erhalten so viele Nachwuchsspieler wie noch nie in der Geschichte des Vereins ihre Eishockey-Ausbildung in der Organisation der spusu Vienna Capitals.Einen wichtigen Baustein auf dem Weg zur Profi-Karriere bieten die spusu Vienna Capitals mit der Vienna Capitals Hockey Academy. Die Talente-Schmiede ist seit der Saison 2015/2016 eines der Vorzeigeprojekte in Österreichs Eishockeysport.