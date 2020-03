Kein Länderspiel: Wembley leuchtet in Italien-Farben

Am Freitagabend wäre es zu einem echten Fußball-Leckerbissen gekommen. Doch das Coronavirus verhinderte das Spiel.

Alles wäre angerichtet gewesen. Freitagabend, die beste Sendezeit, ein ausverkauftes Wembley-Stadion. Und dazu das Duell England gegen Italien.Doch die Corona-Krise verhinderte das für 27. März angesetzte Aufeinandertreffen der Fußball-Giganten. Gerade im schwer getroffenen Italien ist im Moment an Fußball nicht zu denken.Deshalb hat sich auch der englische Fußballverband solidarisch gezeigt. Am Abend des Spiels wurde der Wembley-Bogen über dem Stadion in den italienischen Farben grün-weiß-rot erleuchtet."Wir teilen heute Abend nicht das Spielfeld. Aber wir stehen zusammen und vereint in dieser schwierigen Zeit", schrieb der englische Fußballverband auf Twitter.