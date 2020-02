Keine CL? Auch Frankreich verbietet Groß-Events

Das Prinzenparkstadion in Paris.

Im Kampf gegen das Coronavirus greift jetzt auch Frankreichs Regierung durch. Am Samstag wurden Großveranstaltungen mit über 5.000 Personen untersagt.

Die Entscheidung wurde vom Verteidigungs- und Ministerrat getroffen, wie Gesundheitsminister Olivier Veran am Samstagnachmittag erklärte.Das Verbot hat die für Samstag angesetzten Spiele der französischen Ligue 1 allerdings noch nicht betroffen. Die Partie von Paris St.-Germain gegen Dijon wurde noch planmäßig um 17 Uhr gestartet. Der französische Scheich-Klub feierte einen 4:0-Erfolg. Auch die für 20 Uhr angesetzten Spiele wurden wie geplant angepfiffen. Wie es danach mit der Meisterschaft weitergeht, ist völlig offen.Außerdem bringt das Verbot die UEFA gewaltig in Bedrängnis. Denn am 11. März sollte im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League PSG gegen Borussia Dortmund antreten. Das Hinspiel hatte der BVB mit 2:1 für sich entschieden.Das Verbot von Großveranstaltungen würde das "Königsklassen"-Rückspiel unmöglich machen. Wie es weitergeht, ist noch offen.