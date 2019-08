Vor 2 ' Keine Doppelpässe! Frust bei Barca-Juwel de Jong

Frenkie de Jong Bild: Kein Anbieter/imago sportfotodienst

Bei Ajax Amsterdam war Frenkie De Jong der Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld. Die Holländer kamen bis ins Halbfinale, für 85 Millionen Euro wechselte der 21-Jährige zum FC Barcelona. Dort muss er sich seinen Status erst erarbeiten.

Frust bei Frenkie? De Jong ist das schnelle Kurzpassspiel der Ajax-Schule gewöhnt, seine Mitspieler lassen ihn aber zu oft hängen. Der Holländer versuchte in der Saison-Vorbereitung immer wieder Tempo zu machen und bot sich für Doppelpässe an.







Doch Messi, Alba und Co. gingen sehr oft nicht auf seine Ideen ein, da konnte er sich die ein oder andere Motzerei nicht verkneifen. (pip)