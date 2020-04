Kennzeichen geändert – Verein feuert Teamspieler

Der chinesische Teamspieler Yu Hanchao fälscht sein Kennzeichen, tappt dabei in die Video-Falle! Sein Klub Klub Guangzhou Evergrande schmeißt ihn raus.

Aus einem E wird ein F! Yu Hanchao ritzt einen Streifen auf dem Kennzeichen seines Mercedes weg. Er will damit "legal" ins Stadtzentrum gelangen. Im chinesischen Guangzhou herrschen strenge Vorschriften, wer mit dem Auto rein darf, wer nicht – dazu gleich mehr.Der Fußballer lässt sich bei seiner leichtsinnigen Aktion filmen. Der Clip zeigt den Spieler deutlich, als er sich vor seinem Auto niederkniet, mehrmals am Kennzeichen herumhantiert. Er wird festgenommen.Guangzhou Evergrande zeigt keine Gnade. Yu wird fristlos entlassen. Zudem blühen dem 33-Jährigen rechtliche Konsequenzen: Er muss wohl 15 Tage hinter Gitter und eine Buße über 644 Euro entrichten.Der Hintergrund: Der Mercedes-Benz des Kickers ist in seiner Heimatstadt Liaoning zugelassen. Im 2,7 Kilometer entfernten Guanzhou dürfen Pendler an maximal vier Tagen in Folge ins Stadtzentrum fahren. Nach vier Tagen Pause dürfen sie wieder rein.In einem offiziellen Klub-Statement erklärt Guangzhou Evergrande den Rauswurf: "Der Spieler Yu Hanchao hat die Vorschriften des Klubs grob verletzt. Nach einer Untersuchung des Vereins wurde er entlassen." Yu spielte seit 2014 für den Verein, gewann in 177 Spielen zehn Titel mit dem chinesischen Meister. Außerdem lief er 59 Mal für das chinesische Nationalteam auf, traf dabei neun Mal.