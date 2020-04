Kern-Sohn verkauft jetzt stylisches Corona-Visier

Niko Kern hat ein neues Geschäftsfeld. Gemeinsam mit seiner Freundin verkauft er hübschen Gesichtsschutz. Ganz billig ist der allerdings nicht.

Niko Kern, Sohn des früheren Bundeskanzlers Christian Kern und bis vor einem Jahr selbst SPÖ-Mitglied hat ein neues Geschäftsfeld für sich eröffnet. Er verkauft jetzt Corona-Schutzvisiere.Der "Jungunternehmer", wie sich der 30-Jährige selbst nennt, suchte den Angaben auf der Website nach "qualitativen Gesichtsvisieren, die möglichst unaufälig sind". Da ihn das Angebot nicht zufriedenstellte, produzierte er sie "einfach" selbst. Gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Lisa Maria Goger wurde die "Protectus KG" gegründet, die den gleichnamigen "Spritzschutz" nun vertreibt. In den nächsten Tagen will er ein Werbevideo online stellen, in dem er die Visiere höchstpersönlich einem Belastungstest unterzieht.Auch der Hund des Paares, "Cesare", scheint dabei eine Rolle zu spielen. Er wird auf der Website noch vor dem Produktionspartner aus Bratislava als Teammitglied geführt. "10/10 auf der Good Boy-Skala" bescheinigt man ihm dort.Das Angebot scheint sich laut Website allerdings weniger an Privatpersonen als an Unternehmen zu richten. Es wird als "Must-have für jede Verhandlung, Verkaufssituation & Meetings" beworben, mit der sich auch Seriosität wahren lässt und verständliches Sprechen möglich ist. Auch für Gastro, Einzelhandel, Anwälte und doch auch Privatpersonen soll es anwendbar sein. Bonus: "Endlich funktioniert die Handy-Gesichtserkennung wieder."Einzelpersonen müssen bei diesem als Ersatz für Mund-Nasen-Masken angepriesenen 65 Gramm schweren Plexiglas-Konstrukt allerdings ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, als es auf den ersten Blick scheint.Die 17,90 Euro, die groß als Preis ausgewiesen sind, sind nämlich exklusive Mehrwertsteuer. Den Gesamtpreis, zu dem auch noch 7 Euro Versandpauschale dazukommen, sieht man erst in der Warenkorb-Ansicht. Wer die Maske nicht persönlich im fünften Bezirk abholen möchte, zahlt für ein Stück insgesamt 28,48 Euro.Unternehmen bekommen Mengenrabatte. Ab 500 Stück kostet die Maske beispielsweise nur noch 9,90 Euro pro Stück (auch exkl. MwSt.).Auch Nikos Vater, Ex-Bundeskanzler Christian Kern ist nach seinem Ausscheiden aus der Politik wieder Unternehmer und arbeitet mit seiner Frau, der Unternehmerin Eveline Steinberger-Kern, zusammen. In einem Werbespot für die Firma "Energy Hero" gewährt er sogar Einblicke in sein Wohnzimmer