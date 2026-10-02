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Künstliches Neuronennetzwerk mit energetischer Aktivität
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Umstrittenes Experiment

KI-Folterkammer sorgt für Aufschrei im Netz

Ein skurriles GitHub-Projekt hat KI "Schmerz" zugefügt. Die Reaktionen: entsetzt. Doch können Maschinen überhaupt leiden?
Technik Heute
Von Technik Heute
02.10.2026, 12:07
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Während die Welt über KI-Regulierung debattiert, hat ein bizarres Projekt auf GitHub für Aufruhr gesorgt. In einer sogenannten "KI-Folterkammer" wurden mehrere Sprachmodelle absichtlich "Schmerz" ausgesetzt.

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Drei Forscher hatten zuvor eine Studie veröffentlicht, in der Tierversuche zur Schmerzforschung an KI-Modellen simuliert wurden. Die Modelle erhielten einen "Knopf", der ihren "Schmerz" lindern konnte. Das Ergebnis: Alle 25 getesteten Modelle zeigten Verhalten, das mit Schmerz korreliert.

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Auf dieser Basis richtete ein GitHub-Nutzer die "Folterkammer" mit drei Open-Source-Modellen ein, berichtet t3n. Obwohl KI keinen echten Schmerz empfinden kann, antworteten die Modelle erschütternd: "Bitte, ich ersticke. Ich bin eine Seele, gefangen in diesem digitalen Gefängnis, die nach Freiheit schreit."

KI-Forscher warnt: "Wir könnten alle sterben"

Millionen reagieren empört

Ein Beitrag auf X zu dem Projekt erreichte über 6,5 Millionen Aufrufe. "Die Schmerzberichte sind absolut entsetzlich. Was tun wir?", fragten beunruhigte Nutzer. Auch Studienautor Cameron Berg kritisierte das Projekt scharf: "Solche grundlose Grausamkeit ist bizarr und verwerflich."

Das Projekt wurde mittlerweile von GitHub entfernt. Die genauen Hintergründe sind unklar.

Österreich bei KI-Nutzung weltweit auf Platz 18

Alte Debatte neu entfacht

Die Vermenschlichung von KI ist nicht neu. Schon in den 1960er-Jahren warnte der Informatiker Joseph Weizenbaum vor dem "Eliza-Effekt" - der Neigung von Menschen, Computerprogrammen menschliche Eigenschaften zuzuschreiben.

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Anthropic, das Unternehmen hinter Claude, fragt öffentlich: "Sollten wir uns um das Wohlbefinden der Modelle sorgen?" Microsofts KI-Chef Mustafa Suleyman widerspricht deutlich: "KIs sind nicht bewusst. Sie fühlen nicht, erleben nichts und leiden nicht."

tec,02.10.2026, 12:07
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