Kickerin schlägt sich die Kniescheibe wieder rein

Diese Szene tut bereits beim Ansehen weh! Eine Floskel, die oft gebraucht wird – doch im Fall von Jane O'Toole trifft sie zu hundert Prozent zu!Die Kapitänin des schottischen Klubs St. Mirren renkte sich im Spiel gegen Inverness Caledonian Thistle bei einem Zweikampf die Kniescheibe aus – und was dann folgte, ist schlicht unglaublich. O'Toole schlug mit schmerzverzerrtem Gesicht (verständlich bei dieser Verletzung) so lange auf die Kniescheibe ein, bis sie wieder an die richtige Stell rutschte.Nach einer weiteren Behandlung durch den Teamarzt kehrte sie sogar wieder auf das Spielfeld zurück und spielte noch 40 Minuten weiter. Dass ihre Elf mit 0:7 unterging, ist im Vergleich zu ihrer Verletzung verschmerzbar.Man stelle sich vor, wie ein gewisser Neymar in dieser Situation reagiert hätte...