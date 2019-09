Kickl will Gegnern "Schlag aufs Hosentürl versetzen"

Seine emotionale Rede beim FPÖ-Wahlkampffinale bringt Ex-Innenminister Herbert Kickl viel Kritik ein.

Für Zurückhaltung bei der Verbreitung ihrer politischen Botschaften war die FPÖ noch nie bekannt – nicht nur am politischen Aschermittwoch spucken die Freiheitlichen seit jeher große Töne. Eine Aussage des ehemaligen Innenministers Herbert Kickl beimam Freitag überschreitet aber für Kritiker eine Grenze.Bei seiner flammenden Rede vor FPÖ-Anhängern sparte Kickl nicht an Kritik an Medien und den politischen Mitbewerbern. Er plädierte einmal mehr für ein restriktiveres Vorgehen bei der Migration, forderte eine Law-and-Order-Politik ein und zog diedurch den Kakao. Man wolle die FPÖ "umbringen", die Aufdeckungen der letzten Wochen seien "ein Mordanschlag, der hier auf die FPÖ durchgeführt wird", gab er sich empört. Es handle sich um einen "Anschlag auf die Demokratie", so der Freiheitliche, der in seiner Rede auch die rechte Verschwörungstheorie eines "Staates im Staat" mitschwingen ließ, bevor er zum Verbalschlag ausholte:, so der Ex-Innenminister.Von den FP-Anhängern vor Ort mit Applaus und Fahnenwedeln quittiert, sorgte der Sager in sozialen Netzwerken vor allem für Kritik. Beobachter sahen in der Aussage des Ex-Innenministers eine Grenze überschritten, nannten sie etwa "primitiv, abstoßend und widerwärtig".Wir wollen an dieser Stelle von dir wissen: Überschreitet Kickls Sager die Grenze des Akzeptablen, oder ist derartig scharfe Rhetorik noch im Rahmen dessen, was bei einem Wahlkampffinale erlaubt sein sollte?