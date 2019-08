Kimmich fliegt nach Tritt nicht mit Rot vom Platz

Frust pur bei Joshua Kimmich. Der Bayern-Kicker sorgte bei der 0:2-Pleite im deutschen Supercup gegen Borussia Dortmund für eine unschöne Szene, flog aber nicht vom Feld.

Der deutsche Teamspieler war in der 76. Minute in der Coachingzone seinem Gegenspieler Jadon Sancho, der gerade den Ball aufnehmen wollte, auf den Fuß gestiegen. Eine klare Tätlichkeit des sonst so besonnenen 26-Jährigen.Sancho war daraufhin schreiend zu Boden gegangen, konnte aber weiterspielen.Referee Daniel Siebert eilte sofort herbei, zeigte dem deutschen Teamspieler aber nur die gelbe Karte. Besonders kurios: Auch der Video-Referee schaltete sich ein, änderte die Entscheidung des Unparteiischen auf dem Spielfeld aber nicht."Er ist einer, der das sicher nicht mit Absicht macht", meinte Bayern-Coach Niko Kovac im. Kimmich verteidigte sich bei: "Ich war eigentlich sauer, dass ich Gelb bekommen hab. Das war keine Absicht. Ich wollte den Ball mit der Sohle herholen." Da sehen die TV-Bilder aber anders aus...(Heute Sport)