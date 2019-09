Kinderporno-Verdacht gegen Ex-DFB-Teamspieler

Ein ehemaliger Deutschland-Teamspieler steht unter dem schlimmen Verdacht, kinderpornografisches Material verbreitet zu haben.

Eine Razzia erschüttert den deutschen Sport. Die "Bild-Zeitung" zeigt Bilder, wie ein bekannter deutscher Ex-Teamspieler von Beamten abgeführt wird. Der Name und das Gesicht des Ex-Sportlers werden dabei gezeigt.Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hamburg, wird von der "Bild" zitiert: "Wir führen ein Ermittlungsverfahren gegen einen 38-jährigen Deutschen wegen des Verdachts der Verbreitung von kinderpornografischen Schriften, dazu gehören auch digitale Bildaufnahmen. In diesem Zuge wurden Durchsuchungsbeschlüsse beim Amtsgericht Hamburg erwirkt. Diese wurden vollstreckt."Das Blatt will wissen, dass eine Frau vor drei Wochen der Polizei den entscheidenden Hinweis gegeben habe. Sie habe Ermittlern 15 kinderpornografische Fotos vorgelegt, die sie über WhatsApp erhalten habe. Der Ex-Fußballer wird als mutmaßlicher Absender genannt.Die Frau habe in der Vergangenheit eine Beziehung zu dem Mann gehabt. Nach Ermittlungen sei am Dienstag der Zugriff erfolgt. Der Mann sei im Zuge einer Razzia in einer Sportschule festgenommen worden.Bei einer Hausdurchsuchung seien Datenträger, Computer und weiteres belastendes Material sichergestellt worden.(Heute Sport)