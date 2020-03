Kirchgasser: "Fuhr nie so gut wie Mini-Hirscher"

Ex-ÖSV-Star Michaela Kirchgasser schwärmt über den Kärntner "Mini-Hirscher" Luca Stocker: "Ich fuhr nie solche geschnittenen Carving-Schwünge Schwung auf Schwung."

Ein 9-Jähriger lässt Ski-Österreich staunen. Luca Stocker wurde mit seinen Carving-Künsten zum Hit im Netz. Bereits als Sechsjähriger zauberte er Carving-Schwünge in den Schnee, sein Vater Roland filmte ihn dabei.Papa Roland gibt im ""-Interview Einblick in die Welt seines hochtalentierten Sohnes. 600 bis 700 Kilometer fahren sie pro Woche zum Training. "Luca muss nicht Weltmeister sein", sagt der Sport- und EDV-Lehrer.Fakt ist, der Ski-Rohdiamant ist vielen aktuellen ÖSV-Stars bereits ein Begriff – und das schon länger. Mit Stephanie Venier und Nicole Schmidhofer ist der Vater in ständigem Austausch.Ex-ÖSV-Läuferin Michaela Kirchgasser kennt den Atomic-Markenkollegen seit drei Jahren und kommt, vonauf Luca angesprochen, so richtig ins Schwärmen."Es ist ein Wahnsinn, wie er fährt. Seine Veranlagungen sind sehr, sehr gut. Ganz ehrlich: Ich bin nie solche geschnittenen Carving-Schwünge Schwung auf Schwung gefahren."Bei all dem Hype warnt "Kirchi" aber: "Luca hat jetzt sehr viel Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die richtigen Personen kommen in sein Team dazu. Das Wichtigste bei all dem Ehrgeiz und Training ist auch der Mut zur Pause."