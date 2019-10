Klagenfurt hält Spitze – Ried baut Siegesserie aus

Austria Klagenfurt jubelt über den sechsten Saisonsieg. Bild: GEPA-pictures.com

Austria Klagenfurt bleibt in der 2. Liga weiter das Maß aller Dinge. Die Kärntner gewannen in der zehnten Runde bei den Juniors OÖ mit 2:0. Die SV Ried feierte gegen Steyr den dritten Sieg in Serie.