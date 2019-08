Austria Klagenfurt feiert 3:0-Sieg im Liga-Topspiel

Austria Klagenfurt jubelt über den Sieg in Lafnitz. Bild: Kein Anbieter/GEPA-pictures.com

Austria Klagenfurt fährt einen hohen Auswärtssieg im Spitzenspiel der zweiten Liga ein und ist Tabellenführer. Die Young Violets halten bei null Punkten.

Viele Tore und kein einziges Unentschieden brachte die sechste Runde in Österreichs zweiter Spielklasse. Der große Sieger: Austria Klagenfurt.



Die Violetten siegten zu Gast in Lafnitz klar mit 3:0 und lachen mit 14 Punkten von der Tabellenspitze. Der Gegner hält weiter bei zehn Punkten und steht auf Platz fünf.



Liga-Favorit Ried, der zum Start der Saison durchwachsene Leistungen zeigte, darf sich über einen Auswärtssieg in Kapfenberg freuen. Die Oberösterreicher setzten sich mit 3:2 durch, hatten zwischenzeitlich einen Zwei-Tore-Vorsprung verspielt.



Bundesliga-Absteiger Wacker Innsbruck fällt auf Rang acht zurück. Die Tiroler verloren zu Gast bei Goran Djuricins Blau Weiß Linz mit 0:1 und haben eine nicht zufrieden stellende Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen vorzuweisen. Blau Weiß überholte Wacker sogar, hält bei zehn Punkten und rückt auf Rang sechs vor.



Die Talentschmiede des LASK, die OÖ Juniors, verloren ihr Gastspiel beim Grazer AK durch ein Last-Minute-Gegentor mit 1:2. Die Entscheidung fiel erst in Minute 95. Die Juniors (10 Punkte) verloren Tabellenplatz zwei somit an die Grazer (13 Punkte). Ein wichtiger Sieg für den Aufsteiger.



Viele Tore gab es im Niederösterreich-Derby zu sehen. Amstetten unterlag dem SV Horn 2:4, steckt auf dem Abstiegsrang 14 fest. Horn konnte sich vorerst aus der Gefahrenzone befreien.



Die Young Violets verloren in Liefering mit 1:2. Bitter: Die jungen Austrianer warten damit nach sechs Spielen immer noch auf den ersten Punkt. Die Jungbullen rücken auf Platz elf vor (8 Punkte). (SeK)