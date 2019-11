Klinsmann wieder Trainer in deutscher Bundesliga

Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann übernimmt den deutschen Bundesligisten Hertha BSC. Nach verpatztem Saisonstart droht der Abstiegskampf. Trainer Covic muss daher gehen.

Wordrap mit Martin Bruckner

Jürgen Klinsmann ist zurück. Der 55-Jährige wird der neue Trainer von Hertha BSC. Die Berliner trennen sich von Trainer Ante Covic, reagieren damit auf das 0:4 am Sonntag in Augsburg.Das berichtet die "Bild" am Mittwochmorgen. Noch ist Klinsmann offiziell "nur" Aufsichtsratsmitglied beim Klub.Bis vor drei Jahren war Klinsmann beim US-amerikanischen Verband als Teamchef und technischer Direktor angestellt. Andreas Herzog, Israel-Teamchef und ÖFB-Rekordspieler, war bis November 2016 sein Co-Trainer.Dem Bericht zufolge wird nicht Herzog, sondern Ex-Werder-Trainer Alexander Nouri der Assistent von Klinsmann in der deutschen Hauptstadt.Zwischen 2004 und 2006 war Klinsmann deutscher Bundestrainer, führte den DFB in dieser Funktion zum "Sommermärchen" – Platz drei bei der Heim-WM. Seine folgende Ära bei den Bayern ging 2009 nach nicht einmal einem Jahr in die Brüche.Bei Berlin wartet eine große Aufgabe auf den neuen Coach. Nach zwölf Runden liegt die Hertha auf Rang 15, punktegleich mit Verfolger Düsseldorf auf dem Relegationsrang. Bilanz: drei Siege, zwei Unentschieden, sieben Niederlagen.