Klopp droht mit Boykott des Cup-Viertelfinals

Der enge Terminplan im englischen Fußball stößt Liverpool-Coach Jürgen Klopp besonders sauer auf. Der "Reds"-Coach droht nun mit einem Boykott des Liga-Cups.

Premier League, FA Cup, League Cup, dazu noch internationale Spiele – der Terminplan auf der Insel ist sehr eng getaktet. Das zeigt sich vor allem rund um die Weihnachtsfeiertage, wo traditionell besonders oft der Ball in der Premier League rollt.Doch das will sich Liverpool-Coach Jürgen Klopp jetzt nicht mehr gefallen lassen. Der deutsche Trainer droht unmittelbar nach dem fulminanten 10:9-Erfolg im Elferschießen im Achtelfinale des League Cups gegen Arsenal mit dem Boykott der Viertelfinal-Partie gegen Aston Villa.Das Problem dabei: Die Viertelfinals sind für den 17. Dezember angesetzt – da bestreiten die "Reds" allerdings gerade die Klub-WM in Katar, spielen am 18. Dezember das Halbfinale. Das Endspiel ist dann für den 22. Dezember angesetzt.Wann soll also das Duell gegen Aston Villa steigen? "Wenn sie keinen angemessenen Termin für uns finden – und das ist nicht zu Weihnachten um 3 Uhr in der Früh – dann spielen wir nicht", droht Klopp sogar mit einem Boykott."Wenn man einen Spielplan erstellt, wo ein Team nicht an allen Spielen teilnehmen kann, dann muss man über den Spielplan nachdenken. Hoffentlich beginnt das jetzt", fordert der Deutsche Veränderungen.Die Liga sucht nun nach Lösungen, das Viertelfinal-Duell gegen die Villans wird wohl erst 2020 ausgetragen. Damit droht eine Verschiebung der Halbfinals.