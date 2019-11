Klopp muss Kader für zwei Spiele in zwei Teams teilen

Wegen einer Terminkollision ist Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gezwungen, bei zwei Spielen zwei komplett verschiedene Kader zu stellen.

Jetzt ist es fix: Liverpools Ansuchen auf eine Verschiebung des Ligacups bleibt erfolglos. Somit ist der Champions-League-Sieger gezwungen, wegen einer Terminkollision aus einer Mannschaft im Dezember für kurze Zeit zwei verschiedene zu machen.Durch den Einzug ins Halbfinale des Ligacups treffen die Reds am 17. Dezember im Kampf um das Endspiel auf Aston Villa.Das Problem: Am nächsten Tag sind die Engländer bei der Klub-Weltmeisterschaft in Katar im Einsatz.Die Lösung: "Eine Mannschaft wird an der Club-WM teilnehmen, die andere am Carabao Cup", gibt der Klub am Dienstagabend offiziell bekannt.Trainer Jürgen Klopp muss seinen Kader zweiteilen. Ein Teil reist nach Katar, der andere bleibt in England und spielt ums Finale im Carabao Cup.