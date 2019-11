Klopp muss zum Salzburg-Finale: "Klar wird das hart"

Für Liverpool wird es jetzt so richtig eng. Der Champions-League-Titelverteidiger muss am 10. Dezember zum Finalspiel nach Salzburg. Gewinnt Österreichs Meister, sind die "Reds" draußen.

Liverpool hatte gegen Napoli den Matchball auf dem Fuß, musste sich aber mit einem 1:1-Remis begnügen. Damit muss der "Königsklassen"-Champion der abgelaufenen Saison zum Finalspiel in die Bullen-Arena. Gewinnt das Team von Jesse Marsch, ist Liverpool draußen."Klar wird das hart, unsere Situation ist eben so. Aber wenn wir es heute geschafft hätten, hätten wir sowieso in Salzburg gewinnen wollen", sagte Liverpool-Coach Jürgen Klopp im englischen TV."Es ist einfach ein Fußballspiel. Wir haben die Chance, es zu gewinnen. Also probieren wir?s", gab sich Klopp besonders kämpferisch. Von einer leichten Aufgabe in der Mozartstadt wollte der 52-Jährige nichts wissen. "Es ist doch nicht das ganze Jahr Weihnachten."Und der Deutsche ließ eine Warnung Richtung Napoli folgen: "Sie jubeln in der Kabine schon so, als wären sie weiter." Denn auch die Italiener müssen erst gegen Genk gewinnen.