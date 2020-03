Klopp und Co. sagen mit emotionalem Video Danke

Auch in Großbritannien breitet sich das Coronavirus immer weiter aus. Die Fußball ist zum Erliegen gekommen. Doch Liverpool-Coach Jürgen Klopp und seine Spieler wissen, worauf es jetzt ankommt.

Das große Ziel, der erste Meistertitel der "Reds" seit 30 Jahren, ist zum Greifen nahe. Nur noch zwei Siege fehlen dem überlegenen Tabellenführer. Doch in Zeiten der Coronakrise ist die "schönste Nebensache der Welt" völlig in den Schatten gerückt.Auch bei Liverpool. Klopp weiß, worauf es jetzt ankommt. "Ich, der Betreuerstab und alle Spieler des LFC würden gerne eine Botschaft an all die beeindruckenden Menschen, die arbeiten, an alle Helfer, übermitteln", begann der "Reds"-Coach."Ich möchte einfach, wie wir in Deutschland sagen würden, ,Vielen Dank? sagen", so der 52-Jährige auf Deutsch. Gefolgt von Stars der "Reds" wie Mohamed Salah, Roberto Firmino, Virgil van Dijk oder Ex-Salzburger Takumi Minamino, die alle in ihren Muttersprachen "Danke" sagten.Ein beeindruckendes Video, das die Einheit des Klubs im Kampf gegen das weltweit grassierende Virus zeigt.