Klub-Boss warnt: 30. Juni ist Deadline für Fußball

Das Coronavirus hat den Fußball in Europa zum Erliegen gebracht. Die Saisonen sollen zwar fertiggespielt werden, doch den Ligen läuft die Zeit davon.

Nach der neuerlichen Verschiebung der deutschen Bundesliga bis 2. April schlägt Werder-Geschäftsführer Klaus Filbry Alarm, denn der Bremer Manager glaubt nicht an Bundesliga-Spiele im April."Wir gehen davon aus, dass vor Mai nicht gespielt wird. Coach Florian Kohfeldt wird den April als Vorbereitungszeit nutzen", sagte Filbry derDabei droht dem europäischen Fußball die Zeit davonzulaufen, müssen in Deutschland doch neun Runden nachgeholt werden, dazu die Europacup-Termine freigehalten werden.Das bringt die Ligen in Zeitdruck. Bis 30. Juni muss ein Saisonfinale her. "Eine dreistellige Anzahl von Verträgen der ersten und zweiten Bundesliga läuft an diesem Datum aus. Entweder wir schaffen es bis zum 30. Juni, oder wir haben eine Saison, die abgebrochen wird", schlug der Werder-Geschäfsführer Alarm.Mit einer drastischen Warnung: "Wenn es wirklich zu diesem Super-GAU kommt, müssen wir uns alle solidarisch zeigen, denn dann geht es ums Überleben. Da gehören dann auch die Spieler dazu."