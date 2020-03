Klub verkauft Tickets für "Match gegen Corona"

Im österreichischen Fußball rollt der Ball nicht mehr. Zumindest bis Anfang Mai sind die Spiele der Bundesliga und der 2. Liga ausgesetzt. Das bringt Vereine im ganzen Land in Bedrängnis.

Doch Not macht ja bekanntlich erfinderisch. Und so bläst Vorwärts Steyr zu einem ganz besonderen Duell:Der Zweitligist ist durch die Zwangspause der Liga in finanzielle Nöte geraten. Um das Überleben des oberösterreichischen Traditionsklubs zu sichern, legten die Steyrer Karten für "Das Spiel des Jahres – Vorwärts beats Corona" auf.Für die fiktive Partie können Fans Karten kaufen. 12 Euro für einen Stehplatz, 19,19 Euro für einen Sitzplatz und 49,50 Euro für ein VIP-Ticket. Die Karten sind online erhältlich.So will der Klub Zusatzeinnahmen lukrieren. Trotzdem werde es Kurzarbeit brauchen, hatte der Zweitligist festgehalten.