Kogler schiebt Riegel vor: Keine Bundesliga im Mai

Sportminister Werner Kogler schiebt einer baldigen Fortsetzung der Bundesliga einen Riegel vor. Zu groß sei die Gefahr, sich bei Zweikämpfen anzustecken, außerdem würde die Corona-Pandemie den Höhepunkt erst Mitte Mai erreichen.

"Es ist aus heutiger Sicht nicht unwahrscheinlich, dass der Sport - wie auch das gesamte gesellschaftliche Leben - schrittweise über einen noch nicht bestimmbaren Zeitraum an ein 'business as usual' herangeführt wird", erklärt Kogler gegenüber derZunächst könnten Einzelsportarten den Anfang machen: "Jene Sportarten, in denen die aktuellen Standards leichter zu erfüllen sind, könnten schneller wieder beginnen. Outdoor-Sportarten früher als Indoor-Sportarten, Einzelsportarten früher als Mannschaftssportarten."Für die Pläne der Bundesliga ist das ein schwerer Schlag. Eigentlich war vorgesehen, die Meisterschaft ab Mai wieder aufzunehmen, es wird wohl zu einer weiteren Verschiebung auf unbestimmte Zeit kommen."Volle Stadien im Sommer kann ich mir offen gesagt schwer vorstellen. Einerseits, weil man das verantwortungsvollerweise nicht so schnell freigeben kann, andererseits bin ich mir nicht sicher, ob sich etwa Familien dann an Stätten begeben, wo zigtausend Menschen mit 30 Zentimeter Entfernung voneinander stehen oder sitzen", führt der Minister weiter aus.Aktuell prüft Kogler mit seinem Team, ob der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen werden kann: "Ob dann auch schon erste Sportstätten genützt werden, sofern die dort ausgeübten Disziplinen ohne Körperkontakt auskommen - Tennis oder Golf zum Beispiel."