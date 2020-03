Kogler warnt: "Fußball-EM ist eine Virenschleuder!"

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler erklärte in der ORF-Sendung "Sport am Sonntag", dass die Fußball-EURO verschoben werden sollte.

Am Dienstag wird der europäische Fußballverband UEFA bekannt geben, wie es mit der Europameisterschaft weitergehen wird. Eine Austragung wie geplant im Juni ist angesichts der Corona-Pandemie schon jetzt unmöglich – wie auch Österreichs Sportminister Werner Kogler im "ORF"-Interview erklärte."Man sollte die EURO verschieben", ließ Kolger unmissverständlich wissen. "Eine EURO, wie sie geplant ist, in zwölf verschiedenen Ländern ist eine wahre Virenschleuder. Das wäre absolut unverantwortlich, für mich ist eine Durchführung unvorstellbar." Anders sei die Lage bei den Olympischen Spielen: "Die sind weiter weg, in Japan ist die Corona-Lage anders. Aber ob das sinnvoll ist, ist auch nicht meine Entscheidung. Schwierig wird aber auch das allemal."Bereits zuvor bezeichnete Kogler ihm übermittelte Nachrichten, dass Kinder noch immer in Vereinen gemeinsam trainieren, als "pervers und absurd". Laut dem Steirer sind Kinder schließlich besonders gute Überträger des neuartigen Coronavirus.Derartige Trainingseinheiten wurden mit Montag strengstens untersagt. "Und wer sich ab Montag nicht daran hält, der kann sich einmal jahrelang von Förderungen verabschieden, von denen wir nämlich genügend ausschütten", drohte Kogler offen. Im "ORF"-Interview erklärte er, dass er viele Nachrichten bekam, dass diese Anordnung jetzt bedingungslos angenommen wird.Der Sportminister erklärte weiters, dass die Regierung Geld für Sportvereine in Not zur Verfügung stellen wird. "Ich habe nicht vor, dass – wie in der Wirtschaft nach der großen Krise 2008 – die Kleinen für die Großen zahlen. Es gibt keine Voll-Kasko", erklärte der Sturm-Fan. "Meine erste Zielgruppe der Hilfe sind nicht Vereine, die um Millionen Transfers tätigen."