Kollaps? DAZN überweist kein Geld an die Ligen

Das weltweit grassierende Coronavirus hat den Sport beinahe gänzlich gestoppt. Besonders hart getroffen hat es den Streamingdienst DAZN.

Von Champions League über US-Sport bis hin zu Boxkämpfen. DAZN hat bei Sportfans in kürzester Zeit eine große Fangemeinde gewonnen.Doch nachdem der Sport aktuell still steht, keine Live-Events vom Streamingdienst übertragen werden können, bekommt nun auch DAZN Probleme. So sind die Kündigungen beim Streamingdienst um das Dreifache gestiegen.Um den Kollaps der Plattform zu verhindern, hat nun auch DAZN reagiert und Zahlungen gestoppt. Wie das "Sports Business Journal" berichtet, überweist der Streamingdienst kein Geld mehr an die diversen Sportligen.Der Grund dafür: Aktuell bestehe keine Sicherheit, dass Sportbewerbe fortgesetzt werden. DAZN wolle für abgesagte oder verschobene Events nicht zahlen. Außerdem plant das Unternehmen, einen Teil der Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken.Um den Abonnenten auch in Zeiten der Krise Inhalt zu bieten, hat DAZN zuletzt vermehrt Hintergrund-Beiträge und Exklusiv-Reportagen gebracht.Ein Monats-Abo kann gekündigt oder für vier Monate pausiert werden. Beim Jahres-Abo ist eine Unterbrechung nicht möglich, wie das Unternehmen erklärte.