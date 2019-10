Kollegen feiern Rashfords Traumtor aus 30 Metern

Marcus Rashford schießt Manchester United im Topspiel gegen Chelsea zum Aufstieg im Ligacup. Sein Traumtor lässt selbst die Kollegen staunen.

Manchester United schlug am Mittwochabend Chelsea 2:1, stieg im Ligacup ins Viertelfinale auf. Beide Tore erzielte Stürmer Marcus Rashford, der zuletzt selbst von Teilen der eigenen Fans für seine vermeintliche Torflaute Kritik einstecken musste.In Hälfte eins traf er kurz nach seinem 22. Geburtstag per Elfmeter. Dieser Tage ist selbst das nennenswert. Es war sein erstes (!) Elfmeter-Tor im fünften Versuch in der noch jungen Saison. Auch Anthony Martial und Paul Pogba vergaben heuer schon vom Punkt. United-Bilanz bei Elfmetern heuer: Sieben Tore stehen sechs Fehlschüssen gegenüber.Das 1:0 (25.) kam für Rashford also einem Befreiungsschlag gleich. Chelsea kam in Person von Michy Batshuayi aber zurück (61.). United hatte mit 35 Prozent Ballbesitz, etwa halb so vielen Pässen wie der Gegner, weniger vom Spiel. Insgesamt waren Torchancen im Ligacup-Duell Mangelware. Chelsea sollte am Ende nur zwei Mal aufs Tor schießen, United drei Mal.Einer dieser drei Schüsse geht derzeit via Social Media viral. Ein Ausnahmeathlet und ein perfekter Schuss waren nötig, um die Abwehr der Blues ein zweites Mal zu bezwingen. Marcus Rashford tat dies in besonderer Art und Weise. Er pfefferte einen Freistoß aus gut 30 Metern Entfernung per Vollspann ins Kreuzeck.United-Stammkeeper David De Gea, im Ligacup geschont, reagierte auf Twitter mit einem Emoji: ein geschocktes Gesicht. Die Harpune von Rashford erinnerte ihn und alle Fans an die Wucht des gescholtenen Angreifers. Mit dem neuen Selbstvertrauen sehen wir diese Durchschlagskraft hoffentlich wieder regelmäßig.