Kostet Coronavirus Liverpool noch den Titel?

In der Premier League stürmt Liverpool von Sieg zu Sieg. Nach 27 Runden hat das Team von Jürgen Klopp 22 Punkte Vorsprung auf Manchester City. Stoppen kann die "Reds" nur das Coronavirus.

Ganz Liverpool lechzt nach dem Titel in der Premier League. 30 Jahre ist es her, dass der Klub aus der Hafenstadt im Norden Englands zuletzt den Titel einfuhr. In der laufenden Saison fehlen nur noch vier Siege, um die so lange andauernde Durststrecke endlich zu beenden.Sollte das Coronavirus nicht zuschlagen. Denn wenn der Covid-19-Erreger sich auf die britische Insel großflächig ausbreitet, könnte sich plötzlich alles ändern, wie derberichtet.Als Vorbild gilt die Schweiz. Dort wurden am Freitag sämtliche Großveranstaltungen über 1.000 Zuschauer untersagt. Damit müssen die Spieler der Super League ausgesetzt werden. Ein ähnliches Szenario würde auch in Großbritannien drohen. Die Regierung könnte sich dafür entscheiden, Sportveranstaltungen für zwei Monate auszusetzen.Was dann mit der Premier League passiert, ist völlig offen. Das Problem dabei: Sollte die Liga in den nächsten Wochen abgebrochen und nicht zu Ende gespielt werden, ist in keinster Weise sichergestellt, dass die "Reds" tatsächlich zum Meister gekrönt werden. Es gibt schlicht und ergreifend keine Regel für den Fall, dass die Saison vor dem 38. Spieltag beendet werden muss.Im schlimmsten Fall könnte die Liga also für "Null und Nichtig" erklärt werden, heißt es weiter. Das würde auch Probleme bezüglich der Absteiger und der Verteilung von Europacup-Plätzen mit sich bringen.Im Fall eines Abbruchs der Liga würden demnach Krisengespräche stattfinden, um zu klären, ob die bis dahin gespielten Runden ausreichen, um Liverpool als Meister zu krönen.Bei der englischen Premier League gibt man sich vorerst aber gelassen. Selbst der Handschlag vor der Partie bleibt erhalten.