Kovac legt nach Fan-Sager noch einmal nach

Bayern-Coach Niko Kovac hat in München wieder mit starkem Gegenwind zu kämpfen. Nach seinem Fan-Sager vor dem Duell mit Adi Hütter und Eintracht Frankfurt legte der 48-Jährige noch einmal nach.

Bei den Bayern rumort es wieder. Der deutsche Meister konnte nur eines der letzten drei Liga-Spiele für sich entscheiden, im DFB-Pokal mühten sich die Münchner mit einem späten 2:1-Erfolg weiter.Doch neben der Kritik an den letzten Auftritten zog sich Coach Kovac auch den Unmut der eigenen Fans zu. Ausgerechnet vor dem Duell mit seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt lobte Kovac die Fans des Teams von Adi Hütter."In Frankfurt wird es ein heißes Spiel. Ich weiß, wie es in Frankfurt ist. Dort sind die besten Fans der Liga, das muss man ganz klar sagen. Das haben sie über die vergangenen Jahre auch bewiesen." Die besten Fans der Liga – das hört die Münchner Anhängerschaft alles andere als gerne. Für Kovac hagelte es in sozialen Netzwerken Kritik.Der 48-Jährige versuchte danach, die Aussagen zu erklären, ohne sie allerdings zurückzunehmen. "Ich habe mir drei Europa-League-Qualifikationsspiele angeschaut, wo eine tolle Choreographie stattgefunden hat. Das war toll", erklärte der Bayern-Coach. "Ich habe nicht sagen wollen, dass wir schlechte Fans haben, im Gegenteil, wir haben auch klasse Fans."Aber wer hat nun die Besten? Da gab Kovac neuerlich eine eindeutige Antwort. "Das war im Gesamtbild schon eine tolle Atmosphäre. Ich glaube, in der Bundesliga gibt es keine Mannschaft, die das so in der Form gemacht hat." Also doch die Eintracht...Klarer Kovac-Nachsatz: "Wenn wir Ehrlichkeit in der heutigen Zeit nicht mehr erwünscht ist, können wir alle einpacken."