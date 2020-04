Kraetschmer: "Es geht um die Existenz des Klubs"

Austria-Vorstand Markus Kraetschmer nahm am Donnerstag an der Klub-Konferenz der rot-weiß-roten Bundesliga teil. Im Anschluss verriet er interessante Sitzungs-Details.

"Geisterspiele ursprünglich Bestrafung"

Cup-Finale am 16. Mai?

"Es war eine lange und intensive Video-Konferenz aller Klubs. Gerade was das Training betrifft, wurde sehr intensiv gesprochen", erzählt Markus Kraetschmer der klubeigenen TV-Station. Bekanntlich soll ab nächster Woche wieder auf dem Rasen geübt werden dürfen. "Wir warten jetzt noch die entsprechende Verordnung des Ministeriums ab, die wurde uns für Montag in Aussicht gestellt. Wenn die da ist, wird eine Arbeitsgemeinschaft der Bundesliga-Klubs zusammentreffen, um die Themen nochmals zu erläutern. Dann sollte es möglich sein, ab Dienstag oder Mittwoch wieder in Kleingruppen zu trainieren", erklärt der 48-Jährige die nächsten Schritte.Klar ist für Kraetschmer: "Wir wollen die Saison auf jeden Fall zu Ende spielen. Es geht auch um die Existenz des Klubs. Die größte Katstrophe für uns wäre, wenn es keinen Spielbetrieb gibt." Dass keine Fans dabei sein dürfen, müsse man in dieser Ausnahmesituation hinnehmen."Geisterspiele waren ja ursprünglich eine Idee, um Klubs zu bestrafen", so der Austria-Vorstand. "Jetzt scheint es, dass sie die Brücke sein können, dass Klubs überhaupt überleben. Fußball ist nicht wie ein Lichtschalter, den ich aus- und einschalten kann, wie ich will."Ein breit diskutiertes Thema ist auch die Frage nach der Lizenz für die nächste Saison. "Es ist kein Geheimnis, dass die Hälfte der Klubs große Probleme hätte. Deshalb werden wir das Lizenzierungsverfahren ändern. Jeder versteht, dass sich ein Gasthaus ohne Einnahmen schwer tut. So ist es beim Fußballklub auch." Kraetschmer weiter: "Klar ist aber auch, wir können die Lizenzen nicht verschenken, denn dann kippen uns die Klubs nächstes Jahr während des Spielbetriebs weg."Der Wirtschafts-Vorstand hat übrigens eine klare Vorstellung, wann in Österreich der Ball wieder rollen soll. "In Deutschland ist geplant, ab 9. Mai den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Status heute wäre bei uns das Ziel, das Cup-Finale am 16. Mai zu spielen. Und dann die Bundesliga zu beginnen. Dann könnten wir die Liga bis Ende Juni abschließen."