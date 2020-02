Kraft fliegt am Kulm auf das Stockerl, Zyla siegt

Stefan Kraft wird beim ersten Skifliegen der Saison auf dem Kulm Dritter. Zyla siegt vor Zajc, der Deutsche Karl Geiger vergibt die Halbzeit-Führung.

Der Pole Piotr Zyla triumphiert im ersten von zwei Skiflug-Bewerben auf dem Kulm vor dem Slowenen Timi Zajc und ÖSV-Star Stefan Kraft.Der Österreicher war als Gesamtweltcup-Führender nach Bad Mitterndorf angereist, behält diese nach dem Fliegen am Samstag. Kraft fiel nach Zwischenrang zwei im zweiten Durchgang zurück und wähnte sich kurz als Vierter. Weil der Deutsche Karl Geiger als Führender patzte, "erbte" Kraft mit lediglich 0,1 Punkten Vorsprung seinen Platz auf dem Podium.Zyla siegte mit 33 Jahren zum zweiten Mal im Weltcup. Seit dem ersten Sieg am Holmenkollen bei Oslo hatte er sich lange gedulden müssen. Sieben Jahre später lachte er nun in Österreich vom obersten Treppchen.Michael Hayböck wurde Elfter, Philipp Aschenwald 19., Daniel Huber flog auf Rang 22.Gregor Schlierenzauer (40.), Clemens Leitner (44.) und Stefan Huber (49.) verpassten den zweiten Durchgang.Der zweite Bewerb findet am Sonntag um 11 Uhr statt.