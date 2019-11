Genk gegen Salzburg! Live-Stream & TV-Sender

KRC Genk empfängt in der Champions League Red Bull Salzburg. Livestream und TV-Sender des fünften Gruppenspiels.

Salzburg greift in der Königsklasse nach den Sternen. mit vier Punkten aus den ersten vier Gruppenspielen wahrten die Bullen in der Champions League die Chance auf den Aufstieg ins Achtelfinale.Am Mittwoch gastiert der österreichische Meister in Genk. Das Hinspiel gewannen die Bullen mit 6:1. Nur mit einem Sieg lebt der Traum von Gruppenplatz zwei weiter.Die Pay-TV-Sender Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Champions League. Daher ist es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten.Sky überträgt jede Runde alle Spiele in der Konferenz und pro Tag ein Einzelspiel live. Die übrigen sieben Spiele zeigt DAZN als Einzelspiel live.Vorsicht: In Deutschland und Österreich gibt es unterschiedliche Übertragungspläne.Im Free-TV ist die Champions League nicht zu sehen.Wer noch kein Sky-Abo hat, kann über Sky X ein Monats-Abo abschließen. Das kostet 24,99 Euro und ist monatlich kündbar. Gestreamt wird über eine Box (kostet ohne Abo 99,99 Euro extra) oder mit dem entsprechenden App via Smart-TVs, Smartphones, Tablets oder Konsolen.Als letzten Ausweg für alle mit schmaler Brieftasche gibt es noch jede Menge Websites, die Streams in schlechter Qualität kostenlos zur Verfügung stellen. Stellen Sie sich dabei aber auf eine Flut an lästigen Pop-Ups ein. Außerdem reißen die Streams regelmäßig ab und die Streaming-Anbieter bedienen sich an fremdem Bildmaterial - rechtlich bedenklich!