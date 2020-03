Kristall-Problem! Feuz bekommt geborgte Kugel

Das Weltcupfinale der Alpinen in Cortina musste wegen des Coronavirus abgesagt werden. Das bringt die FIS vor ein kurioses Kristall-Problem.

Denn eines ist durch die Absage der Rennen im WM-Ort von 2021 klar: Beat Feuz kann der Abfahrts-Weltcup nicht mehr genommen werden. Der Schweizer holt damit vor dem Start der letzten Abfahrt in Kvitfjell seine dritte kleine Kristallkugel in Serie.Das stellt die FIS nun vor ein Problem. Denn wo soll der "depperte Glasbecher", wie ihn Marcel Hirscher einst nannte, so kurzfristig herkommen? Die FIS-Verantwortlichen sind ohne Kristall im Gepäck nach Norwegen gereist, wäre die Übergabe doch in Cortina geplant gewesen.Die Not macht nun also erfinderisch, wie Renndirektor Markus Waldner demverriet. "Wir haben versucht, eine Kugel kurzfristig aufzutreiben. Aksel Svindal war da, der hatte aber keine mit. Wir haben Kjetil Aamodt angerufen, dem wurden sie gestohlen. Dann haben wir den Henrik Kristoffersen angerufen. Es wird im Eiltempo eine hertransportiert, dass wir eine Übergabe machen können."Also bekommt Feuz für die Siegerehrung und Übergabe eine geborgte Kristallkugel des norwegischen Technik-Spezialistin.