Kühbauer vor Sturm-Hit: "Jeder muss mehr leisten"

Nach dem ersten Saisonsieg gegen Altach muss Rapid am Sonntag im Liga-Hit bei Sturm nachlegen. Coach Dietmar Kühbauer nimmt seine Elf in die Pflicht.

Mit einem 2:1-Heimsieg über Altach feierte Rapid in der dritten Runde der Fußball-Bundesliga den ersten Sieg nach einer Pleite (gegen Salzburg) und einem Unentschieden (in St. Pölten) zuvor.



Die Fans der Hütteldorfer waren aber auch nach dem jüngsten Befreiungsschlag alles andere als glücklich, die Vorstellung gegen Altach quittierten sie lautstark mit Pfiffen. Gegen Sturm (Sonntag, 17 Uhr, "Heute" tickert live) zählt für sie nur ein Sieg.



"Obwohl die Leistung letzten Samstag gegen Altach nicht die beste war, sollten wir durch diesen Sieg Selbstvertrauen getankt haben", erklärt Trainer Dietmar Kühbauer. Holt seine Elf drei Punkte, würde sie in der Tabelle an den Steirern (sechs Punkte) vorbei ziehen.



Der 48-Jährige nimmt seine Schützlinge in die Pflicht: "Jeder muss mehr leisten. Und ich bin überzeugt, dass meine Burschen das auch tun werden." Das letzte Gastspiel der Wiener ging erst Anfang Juni in der Merkur Arena über die Bühne. Rapid gewann das Duell um den letzten Europacup-Startplatz mit 1:0 – was aber wenig brachte, da Sturm zuvor in Wien mit 2:1 gewann und sich somit aufgrund der Auswärtstorregel das Ticket für Europa schnappte.



"Dort ist immer überragende Stimmung, beide Fangruppen machen das Stadion bei unseren Spielen normal zu einem Hexenkessel", fiebert Rapid-Goaie Richard Strebinger dem Wiedersehen entgegen. "Da geht es immer richtig ab. Auch auf dem Rasen."



