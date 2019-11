09.11.2019 8:09 Kurios! Keeper droht Spiel wegen Wahl zu verpassen

Aitor Fernandez Bild: imago sportfotodienst

Die spanischen Parlamentswahlen am Sonntag bringen Erstligist UD Levante so richtig in Bedrängnis, denn Keeper Aitor Fernandez droht für das Gastspiel in Bilbao auszufallen.