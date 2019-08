Kyrgios zerhackt Schläger und beschimpft Referee

Nick Kyrgios ist ein begnadeter Tennis-Spieler. Das Problem des Australiers: Er hat seine Nerven nicht im Griff. In Cincinnati kam es mal wieder zu einem Eklat.

Zwischen Genie und Wahnsinn! Nick Kyrgios, aktuell Nummer 27 der ATP-Rangliste, hat das Zeug für einen Top-10-Spieler – wäre da nicht die mentale Komponente.Immer wieder fällt der 24-jährige Australier mit Undiszipliniertheiten auf. Mal wird der Gegner verhöhnt, mal das Publikum beschimpft, Kyrgios legte sich auf der Tour bereits mit jedem an.In Cincinnati (US) hängte es den sechsfachen Turniersieger erneut aus. Und zwar im Zweitrunden-Match gegen Karen Khachanov (Rus).Kyrgios legte sich mit Schiedsrichter Fergus Murphy an. Er warf ihm vor, die Shot Clock (25-Sekunden-Countdown vor dem Aufschlag) zu früh zu starten. "Wenn Rafa so schnell spielt, dann trete ich vom Tennis zurück", schimpfte er. "Wenn du Aufnahmen findest, auf denen Rafa so schnell spielt, halte ich für immer meinen Mund."Den zweiten Satz verlor Kyrgios im Tiebreak. Wortlos marschierte er mit zwei Schlägern in der Hand Richtung Kabine, zertrümmerte die Rackets – und kam retour.Durchgang drei gab Kyrgios schnell mit 2:6 ab, einen Handschlag mit Murphy verweigerte er. Stattdessen schickte er die Worte "You're a f***** tool, bro" nach.Die ATP wird den Vorfall untersuchen. Im schlimmsten Fall droht dem Tennis-Rüpel eine Sperre für die US Open.(red)