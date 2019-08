Ladenhüter? Sturm sucht Abnehmer für Hosiner

Philipp Hosiner Bild: Kein Anbieter/GEPA-pictures.com

Was passiert mit Philipp Hosiner? Der Angreifer hat unter Sturms neuem Coach Nestor El Maestro keine Zukunft mehr. Die Grazer suchen händeringend einen Abnehmer. Doch den gibt es nicht.

Nach nur einer Saison ist die Zeit des 30-Jährigen bei den Grazern abgelaufen. Hosiner war nach 23 Spielen in Schwarz-Weiß zuletzt nur prominenter Tribünengast. Der 30-Jährige soll Sturm noch verlassen. Doch wohin verschlägt es den fünfmaligen ÖFB-Teamstürmer?



Zuletzt stand ein Transfer zum Zweitliga-Titelfavoriten Ried, der einen Stolper-Start in die neue Saison erwischt hat, im Raum. Der zerschlug sich allerdings. Den Innviertlern fehlten die finanziellen Mittel.



Coach El Maestro hatte dem 30-Jährigen klar seine Situation erläutert. "Er hat mir erklärt, dass mich sicher niemand davonjagt. Aber auch, dass es mit Röcher und Balaj zwei neue Optionen auf meiner Position geben würde", so Hosiner zur Krone.



Der Stürmer selbst möchte die Steirer nicht um jeden Preis verlassen, läuft sein Vertrag doch noch bis 2021. "Abwarten, was in den nächsten ein, zwei Wochen passiert. Vielleicht tut sich was auf. Wenn nicht, bleib ich weiterhin Sturm-Spieler. Es muss sportlich, finanziell und von der Lebensqualität passen. Ich bin für vieles offen, aber sicher nicht für jedes Abenteuer."



Auf eine Vertragsauflösung konnten sich beide Seiten nicht einigen. (wem)