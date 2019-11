Laimer trifft! Leipzig putzt Köln und ist Zweiter

RB Leipzig spielt in der deutschen Bundesliga weiter groß auf. Die Bullen feierten einen nie gefährdeten 4:1-Heimsieg gegen den 1. FC Köln, sind erster Verfolger von Leader Borussia Mönchengladbach.

Mit dem dritten Sieg in Serie haben sich die Leipziger im Titelkampf zurückgemeldet, liegen punktgleich mit den Bayern einen Zähler hinter Gladbach auf Platz zwei. Beeindruckend: in den letzten drei Spielen erzielte die Elf von Julian Nagelsmann 16 Treffer, in jedem Spiel zumindest vier!Die Tor-Flut gegen Krisen-Klub Köln (Florian Kainz ab der 46. Minute) mit dem neuen Coach Martin Gisdol hatte Timo Werner für die Leipziger (mit Marcel Sabitzer, Stefan Ilsanker und Konrad Laimer) in der 22. Minute in Führung gebracht. Köln-Kapitän Jonas Hector hatte den Ball gegen Christopher Nkunku verloren, der Werner einsetzte – 1:0.Emil Forsberg erhöhte in der 32. Minute vom Elfmeterpunkt auf 2:0, bevor der große Auftritt von Laimer kam. Der österreichische Teamspieler hämmerte den Ball von der Strafraumgrenze zum 3:0 in die Maschen. Es war die Tor-Premiere in der aktuellen Bundesliga-Saison für den Mittelfeldspieler.Nach dem Anschlusstreffer durch Rafael Czichos (39.) besorgte Forsberg in der 79. Minute mit einem sehenswert verwandelten Freistoß den 4:1-Endstand.Köln bleibt nach der vierten Niederlage in Folge als Vorletzter mitten im Abstiegskampf.