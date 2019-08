Vor 2 ' Lange Zwangspause für Rapid-Ass Grahovac

Schlechte Nachrichten aus Hütteldorf! "Staubsauger" Srdjan Grahovac erlitt gegen Sturm Graz einen Muskeleinriss an der Wade und muss pausieren.

Seit Dienstag ist es bittere Gewissheit: Srdjan Grahovac zog sich am Sonntag beim 1:0-Erfolg über Sturm einen Muskeleinriss an der Wade zu – das ergab eine Magnetresonanz-Untersuchung.



Wie lange die Zwangspause des 26-Jährigen dauert, hängt vom Heilungsverlauf ab. Mit einigen Wochen ist allerdings zu rechnen. Fix: Grahovac, der bislang 106 Spiele für die Hütteldorfer bestritten hat, verpasst den Liga-Hit gegen den LASK (Samstag) und das Derby am 1. September.



Neben Grahovac verletzte sich gegen Sturm auch Christopher Dibon. Der Verteidiger kam mit einem Cut aber "glimpflich" davon. (ee)