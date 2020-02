Langes-Swarowski mit neuem Lover bei Rapid

Diana Langes-Swarovski präsentierte im Allianz Stadion beim Spiel Rapid Wien gegen WSG Tirol ihren neuen Lover – einen Beauty-Doc.

Ein gemeinsames Kuschelfoto! Ausgerechnet am Valentinstag machte Diana Langes-Swarovski ihre neue Liebe öffentlich.Die Präsidentin des WSG Tirol zeigte sich mit ihrem neuen Lover, den Beauty-Doc Veith Moser, glücklich auf Instagram.Zwei Tage später folgte am Sonntag der erste gemeinsame öffentliche Auftritt – beim Bundesliga-Spiel zwischen Rapid und WSG Tirol in Wien.Das frisch verliebte Paar nahm nach einem Kurzurlaub in der Steiermark in einer Loge im Allianz Stadion Platz. Zum Jubeln gab es dort vorerst nicht viel: Rapid gewann mit 2:0.Langes-Swarovski war zuvor mit dem spanischen Adeligen Joaquin Fernandez de Cordova verheiratet. Sie hat mit ihrem Ex-Mann die Kinder Maria und Joaquin.Veith Moser war mit Bettina Assinger, der Frau von Ex-Skifahrer und Millionenshow-Moderator Armin Assinger, liiert.