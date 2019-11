LASK-Coach Ismael feiert Aufstieg mit "Beidl"-Pulli

Valerien Ismael coachte den LASK zum größten internationalen Erfolg der Klub-Geschichte: dem Aufstieg in der Europa League. Als Dank gab's von den Fans einen ganz besonderen Pulli.

Ismael und der "Beidl"-Pulli

Der LASK ist nicht zu stoppen. Nicht in der Bundesliga, auch nicht in der Europa League. Daheim sind die Linzer Serienmeister Red Bull Salzburg mit einem Punkt Rückstand dicht auf den Fersen. Im Europacup sicherten sie sich am Donnerstagabend mit einem 2:1-Sieg in Trondheim den Aufstieg ins Sechzehntelfinale.Am letzten Spieltag geht es in zwei Wochen daheim gegen Sporting Lissabon noch um den Gruppensieg.Die Spieler feierten den größten internationalen Erfolg der Klubgeschichte ausgelassen. ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager: "Heute ist ein Bier erlaubt". Torschütze Dominik Frieser kündigte sogar an, die Mini-Bar zu leeren.Der Trainer feierte auf seine eigene Art. Valerien Ismael ist als Chefstratege verantwortlich für die Linzer Höhenflüge. Seinen Platz in den Herzen der Fans hat er sich längst gesichert, auch durch seine lockere Art. Vor zwei Wochen hatte er in gebrochenem Oberösterreichisch gescherzt: "Do haut's da den Beidl auf d' Seitn!" Die Fans haben auf den legendären Spruch reagiert. Sie druckten ihn auf einen Pulli, den sie Ismael schenkten. Stolz posierte er in der Kabine mit dem neuen Kleidungsstück. Sky-Reporter Roland Streinz zückte das Handy und machte folgendes Foto des "Beidl"-Pullis. Ein gelungenes "Dick pic":