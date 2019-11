Ismael: "Mir haut's den Beidl auf die Seit'n!"

Normalerweise geht's bei Pressekonferenzen nach Fußball-Spielen sehr trocken zur Sache. Nicht so beim LASK! Nach dem genialen 4:1 gegen den PSV Eindhoven sorgte Trainer Valerien Ismael für Gelächter.

Der Franzose kündigte an, dass er schon seit geraumer Zeit Österreichisch lernt. So analysierte der Erfolgscoach die Leistung seiner Truppe im Slang."Mir haut's den Beidl auf die Seit'n", schmunzelte der sonst so fachliche Trainer ins Mikrophon.