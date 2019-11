LASK jubelt: "Jetzt wird die Mini-Bar geleert!"

2011 ist der LASK aus der Bundesliga abgestiegen, sackte bis in die Regionalliga ab. 2020 spielen die Linzer erstmals in einer internationalen K.o.-Phase. Nach dem 2:1 gegen Rosenborg Trondheim wurde gejubelt, gefeiert und Schmäh geführt! Die Stimmen aus Trondheim!

"Das hört sich nicht schlecht an, würde ich einmal sagen. Wir waren eigentlich bis auf in Eindhoven immer die bessere Mannschaft, wir wussten, dass wir weiterkommen, wenn wir unser Ding durchziehen. Danke an die Fans, dass sie auch bis nach Norwegen mitgekommen sind - ein wunderschönes Gefühl! Die Mini-Bar wird geleert in meinem Zimmer, aber da sind nur zwei Wasser drin!""Heute ist ein Bier erlaubt, wir haben etwas Historisches geschafft. Man kann es in dem Moment gar nicht richtig realisieren. Für viele sind es die ersten internationalen Spiele überhaupt.""Es ist unglaublich! Der Sieg ist hochverdient und auch den Aufstieg haben wir uns absolut erarbeitet. Wir hätten viele Leute für verrückt erklärt, wenn uns das vorher jemand gesagt hätte. Heute darf gefeiert werden, aber dann gibt's den Fokus wieder auf Erfolg!""Es ist unbeschreiblich schön, wir können das noch gar nicht in Worte fassen. Die Momente mit der Mannschaft und den Fans sind unbezahlbar.""Ich bin nicht überrascht, dass wir es geschafft haben. Es war eine super Leistung und wir sind verdient in der der K.o.-Runde!"