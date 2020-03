LASK-Star Goiginger bangt um Manchester und die EM

Verletzungspech beim LASK! Die Linzer verloren im Liga-Spiel gegen Mattersburg Thomas Goiginger. Der ÖFB-Teamspieler verdrehte sich das Knie.

EM-Traum geplatzt?

Dem LASK droht der Langzeit-Ausfall eines weiteren Top-Spielers. Nach Marvin Potzmann (Kreuzbandriss) dürfte sich auch Thomas Goiginger am Knie verletzt haben.Der 26-Jährigen musste im Auswärtsspiel gegen Mattersburg bereits in Minute fünf das Feld verlassen. Nach einem falschen Schritt griff sich der gebürtige Salzburger, der im November sein Debüt im ÖFB-Nationalteam feierte, sofort ans Knie, das Gesicht schmerzverzerrt. Er muss mit der Trage abtransportiert werden. Dominik Frieser kam für ihn in die Partie.Eine Diagnose steht freilich noch aus. Goiginger konnte in den Stadion-Katakomben zumindest ohne fremde Hilfe zur Untersuchung humpeln.Ein Ausfall wäre derzeit besonders bitter – am Donnerstag steht nämlich der Europa-League-Kracher gegen Manchester United am Programm. Ein Highlight in der Karriere des LASK-Offensiv-Spielers. Auch die EM naht in großen Schritten. Bereits Ende März steigen die ersten Tests gegen Wales und die Türkei. Für Goiginger beginnt der Wettlauf gegen die Zeit.