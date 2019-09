LASK will mehr: "Gegner hatte keine Chance!"

Der LASK jubelt daheim über ein 1:0 gegen Rosenborg Bild: GEPA-pictures.com

Perfekte Europacup-Woche für Österreich! Salzburg zersörte Genk mit 6:2, der WAC demütigte Mönchengladbach auswärts mit 4:0 - da ging das wichtige 1:0 des LASK gegen Rosenborg Trondheim ein wenig unter. Wir haben die Stimmen aus Linz für euch!

Valerien Ismael, zufriedener Trainer:"Ich bin stolz auf die Mannschaft, auf den Verein, auf die Fans! Wir haben verdient gewonnen, aber verpasst nachzulegen. Es war eine komplette Leistung meiner Jungs, das ist eine tolle Grundlage für die nächsten Spiele.



Alex Schlager, Goalie, hatte nicht viel zu tun: "Wir haben sehr viel investiert, es war eine zache Partie! Wir haben aber verdient gewonnnen und dem Gegner über 90 Minuten keine Chance gelassen. Die drei Punkte gehen voll in Ordnung."



James Holland, Mittelfeld-Routinier, Torschütze mit der Hüfte:"Mir ist es egal ob ich ein Tor mache oder die Jungs! Ich bin froh, wenn ich der Mannschaft helfen kann und wir freuen uns über den Sieg!"



Thomas Goiginger, unermüdlicher Flügelspieler:"Es fühlt sich sehr gut an, wir können mit den drei Punkten zufrieden sein. Wir können es aber besser, vor allem gegen den Ball. Da gibt es noch genug Luft nach oben, das werden wir in den nächsten Spielen abrufen müssen."



Peter Michorl, Assistgeber und Flanken-Genie: "Wir waren über 90 Minuten überlegen, wir haben aber viele Fehler gemacht. Das müssen wir abstellen!"