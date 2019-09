Last Minute! LASK holt Ex-Austrianer aus der Türkei

Kurz vor dem Ende der Transferzeit verstärkten sich die Linzer mit Ex-Veilchen Petar Filipovic. Der 28-Jährige spielte zuletzt für Konyaspor in der Türkei.

Kurz vor dem Ablauf der Transferfrist schlug der LASK noch einmal auf dem Spielermarkt zu!Mit Petar Filipovic kehrt ein alter Bekannter aus der heimischen Bundesliga zurück. Der 28-Jährige verteidigte bereits für die SV Ried und die Wiener Austria, in 81 Spielen erzielte er dabei acht Tore.Die letzten zwei Jahre spielte der 1,88-Meter-Hüne beim türkischen Erstligisten Konyaspor, in Linz erhielt er nun einen Vertrag über drei Jahre bis Sommer 2022."Wir kennen Petar bereits seit seinen Jahren in Ried und bei der Wiener Austria. Er bringt mit seiner Robustheit, seiner Mentalität und Spielintelligenz sehr viele LASK-Tugenden mit", erklärt LASK-Vizepräsident Jürgen Werner. "Wir freuen uns, dass er sich uns anschließt und nun Teil des Teams ist!" (ak)