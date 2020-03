So gruselig ist Lauras Papa, wenn sie nackt ist

Laura nackt im Playboy, da hast jeder eine Meinung dazu. Leider auch ihr Vater Klaus. Der hätte dazu wohl besser geschwiegen.

In der neuen Folge (13.3.) von "Laura und der Wendler - total verliebt in Amerika" geht es nicht nur um Wendlers Dick-Pics und darum, dass der Wendler bereits die Rechte an seinem ungeborenen Kind verkauft hat, sondern auch um Lauras Playboy-Fotos und was ihre Eltern dazu sagen.Der Wendler steht auf seinen Schwiegerpapa Klaus. Wendler ist 47, Klaus 49. Drei Wochen haben sie gemeinsam gearbeitet und sind dabei Freunde geworden. "War schön mit dir", ist der Wendler traurig, als Klaus und seine Frau Gabi wieder abreisen.Lauras Eltern haben den fast gleichaltrigen Wendler so gut wie adoptiert. "Ich spüre, dass er mich mag und dass er mich liebt und das bringt mir unglaublich viel. Das stärkt unsere Familie. Das ist für mich jetzt meine neue Familie", singt der Wendler ein Loblied auf Lauras Papa.An seiner eigenen Mutter lässt Wendler kein gutes Haar: "Wer so eine Familie hat, braucht keine Feinde mehr. Wir haben uns verkracht. Alle wollten Geld von mir und ich hab das nicht verstanden, weil ich für mich arbeite. Es ging immer nur ums Geld." Im Interview spricht Frau Wendler Senior allerdings nicht über Moneten sondern über Laura: "Die könnte mein Enkelkind sein. Nur so eine Puppe zum Spielen."Mitten in die Familienidylle platzt Lauras Strip. Sie hat sich für den Playboy ausgezogen: "Ich bin stolz auf die schönen Fotos. Man muss überlegen, was für Vorgängerinnen ich hab. Madonna, Naomi Campbell – ganz viele Frauen, die auch bedeutend waren."Aber was halten eigentlich Lauras Eltern vom Strip fürs Herrenmagazin? Mama Gabi: "Dazu wollen wir uns nicht äußern. Laura macht nichts, ohne sich vorher nicht mit uns abzusprechen." Lauras Papa hätte besser auch nichts gesagt. Denn als er dann irgendwann den Mund aufmacht, ist es wirklich creepy. Er ist dafür, dass sich seine Tochter entblättert und: "Ist ja eine hübsche junge Frau." Ein Satz, den ein Papa über seine nackte Tochter niemals sagen sollte. Klaus Müllers erste Reaktion soll jaDie Playboy-Ausgabe wird der Renner, ist in Rekordzeit ausverkauft und die bestgelesene Ausgabe seit Jahren. Playboy-Chef Florian will sich bedanken – beim Wendler, nicht bei der Laura. Der 47-Jährige richtet den Dank aus, "... obwohl du ja eigentlich gar nichts dafür kannst." Wie immer, wenn Laura etwas gut macht, spielt Wendler das sofort herunter. Und Laura stimmt ihm wie immer zu. Schon in einer älteren FolgeOb Lauras Papa das wohl auch mit "WOW" kommentieren würde?Eine Folge der Doku-Soap-Reihe wartet noch auf die Fans. Dann ist die Staffel aus. Es könnte aber eine weitere geben, wenn genug Leute es sehen wollen. Und immerhin hat RTL ja schon die Rechte an Wendlers Kind.Das Serien-Archiv zum Nachlesen, Folge 2: